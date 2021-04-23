اليوم السابع
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الجمعة، 23 أبريل 2021 05:46 م
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ماكرون فى جنازة إدريس ديبى: لن نسمح لأحد بتهديد تشاد لا اليوم ولا غداً

الجمعة، 23 أبريل 2021 05:00 م
ماكرون فى جنازة إدريس ديبى: لن نسمح لأحد بتهديد تشاد لا اليوم ولا غداً الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
وكالات

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه لن يسمح لأحد بتهديد تشاد، وذلك أثناء مشاركته فى جنازة رئيس البلاد إدريس ديبى في نجامينا، والذي توفي متأثراً بإصابته على جبهة القتال، أثناء التصدي لمتمردين هذا الأسبوع.


وذكر ماكرون في كلمة خلال جنازة ديبى، بحسب وسائل إعلام غربية: "لن نسمح لأحد بتهديد استقرار تشاد، ووحدة أراضيها.. لا اليوم ولا غداً".

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الغيني ألفا كوندي وعدد آخر من الزعماء الأفارقة إلى العاصمة نجامينا للمشاركة في مراسم الجنازة، على الرغم من تحذيرات من المتمردين بأن على الزعماء الأجانب عدم الحضور لأسباب أمنية.

يذكر أن الجيش التشادى قد قال إنّ الرئيس قد  قُتل على خط الجبهة فى معارك ضدّ متمرّدين، فى العاصمة نجامينا.


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إدريس ديبى

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