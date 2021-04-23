ماكرون فى جنازة إدريس ديبى: لن نسمح لأحد بتهديد تشاد لا اليوم ولا غداً

وكالات



وذكر ماكرون في كلمة خلال جنازة ديبى، بحسب وسائل إعلام غربية: "لن نسمح لأحد بتهديد استقرار تشاد، ووحدة أراضيها.. لا اليوم ولا غداً".

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الغيني ألفا كوندي وعدد آخر من الزعماء الأفارقة إلى العاصمة نجامينا للمشاركة في مراسم الجنازة، على الرغم من تحذيرات من المتمردين بأن على الزعماء الأجانب عدم الحضور لأسباب أمنية.

يذكر أن الجيش التشادى قد قال إنّ الرئيس قد قُتل على خط الجبهة فى معارك ضدّ متمرّدين، فى العاصمة نجامينا.