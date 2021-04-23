اليوم السابع
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قصة مائدة "رحمة" لتجهيز الطعام للقرى الأكثر احتياجا بالإسكندرية.. فيديو

الجمعة، 23 أبريل 2021 05:29 م
قصة مائدة "رحمة" لتجهيز الطعام للقرى الأكثر احتياجا بالإسكندرية.. فيديو مائدة رحمة لتجهيز الطعام للقرى الأكثر احتياجا
الإسكندرية أسماء على بدر

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استطاع مجموعة من الشباب تنفيذ فكرة خيرية وهى تجهيز وجبات ساخنة ومائدة رحمن فى الأماكن والقرى البعيدة ونجحت هذه الفكرة حتى تمكنوا من تنفيذها لمدة 7 سنوات على التوالى واستطاع مجموعه الأصدقاء أن يجذبوا إلى فكرتهم عدد آخر من أصدقائهم من طلاب الجامعات والمراحل التعليمية المختلفة حتى الأطفال يشاركون فى التغليف والتعبئة وسط روح تعاون إيجابية.

التقى "اليوم السابع" بالشباب أصحاب المبادرة وقال أحمد عربان، إن الفكرة بدأت منذ 7 سنوات هو وأصدقاؤه بتقديم مائدة رحمن ومطبخ خيرى بمجهودات ذاتية دون دعم من أحد لوجه الله تعالى لمساعدة أشقائهم فى شهر رمضان المتواجدين فى الأماكن البعيدة.

 

وأضاف أن الفكرة نجحت واستطاعوا تنفيذها بمجهودات الشباب من بداية شراء الخضروات واللحوم حتى تجهيز الطعام وطهيه ثم تعليقه وتوزيعه بسياراتهم الخاصة حتى يصل ساخن للمستحقين.

 

وأشار إلى أن بسبب كورونا ووقف موائد الرحمن تم استبدال المائدة بتوزيع وجبات ساخنة فى هذه الأماكن المعتاد إقامة فيها موائد رحمن، موضحا أنه تم توزيع المطابخ فى عدد من الأماكن لتخفيف الضغط ومنعا الزحام فى المطبخ ولكى يخدم المناطق القريبة منه.

 

 

 
مائدة رحمة لتجهيز الطعام للقرى الأكثر احتياجا (1)
مائدة رحمة لتجهيز الطعام للقرى الأكثر احتياجا (1)

مائدة رحمة لتجهيز الطعام للقرى الأكثر احتياجا (2)
مائدة رحمة لتجهيز الطعام للقرى الأكثر احتياجا (2)

مائدة رحمة لتجهيز الطعام للقرى الأكثر احتياجا (3)
مائدة رحمة لتجهيز الطعام للقرى الأكثر احتياجا (3)

مائدة رحمة لتجهيز الطعام للقرى الأكثر احتياجا (4)
مائدة رحمة لتجهيز الطعام للقرى الأكثر احتياجا (4)

مائدة رحمة لتجهيز الطعام للقرى الأكثر احتياجا (7)
مائدة رحمة لتجهيز الطعام للقرى الأكثر احتياجا (7)
 
 

 


الاسكندريه

موائد الرحمن

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اعمال خير

مطابخ الخير

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