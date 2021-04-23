اليوم السابع
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الجمعة، 23 أبريل 2021 02:50 م
خالد صلاح
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عودة حركة القطارات بعد عطل مفاجئ لقطار بضاعة أمام قرية الحطبة بشربين بالدقهلية

الجمعة، 23 أبريل 2021 02:27 م
عودة حركة القطارات بعد عطل مفاجئ لقطار بضاعة أمام قرية الحطبة بشربين بالدقهلية عودة حركة القطارات بعد عطل مفاجئ لقطار بضاعة
الدقهلية - فريق المحافظات

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شهد مركز شربين بمحافظة الدقهلية، عطل مفاجيء لأحد قطارات البضاعة وتوقف الإشارة أمام قرية الحطبة صباح اليوم بعد اصطدام القطار برأس ماشية كانت تعبر الطريق.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إخطارا لتعطل قطار البضاعة، وعلي الفور انتقل  طه أبو العيش وأحمد هلال نواب رئيس المركز وطلعت عريضه سكرتير الوحدة المحلية لقرية الحصص الي قرية الحطبة مكان البلاغ، وتبين حدوث عطل مفاجئ في إشارة بعد تعطل أحد قطارات البضاعة محملا بكسر السن والرمال بالسكه الحديدية.
 
وتبين تصادم أحد المواشي بالقطار المتجه من محافظة السويس إلى ميناء دمياط أمام قرية الحطبة.
 
وعلى الفور تم استدعاء الحماية المدنية وهيئة السكه الحديد والشرطة وعمل الصيانة اللازمة وتم رفع كافة معوقات السكه الحديدية ، وتحقيق كافه اشتراطات السلامة والأمان بالخط، وإعادة حركة السير بصورة طبيعية ومنتظمة حفاظا على سلامة المواطنين.
 
 
 
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عودة حركة القطارات بعد عطل مفاجئ لقطار بضاعة

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عودة حركة القطارات بعد عطل مفاجئ لقطار بضاعة
 

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