عامل يطعن ميكانيكى بمطواة فى الدقهلية للخلاف على أولوية المرور

الدقهلية فريق المحافظات

طعن عامل ميكانيكى طعنة نافذة بالبطن بمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، بعد حدوث مشادة كلامية بينهما على أولوية مرور دراجة نارية قيادة المصاب وسيارة قيادة المتهم.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزى، بوصول المدعو أحمد ف ع 18 سنة، ميكانيكى، ومقيم بندر نبروه بجرح نافذ أسفل البطن من الجهة اليمنى ادعاء تعدى من آخرين وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة ووضعه تحت رعاية طبية بالمستشفى.

انتقلت مباحث المركز، إلى مكان المستشفى وبالفحص وبسؤال مرافقه المدعو محمود ال الـ17 سنة ميكانيكى، ومقيم ببندر نبروه، اتهم المدعو السيد م. ع. ا.، 28 سنة، عامل ومقيم بذات العنوان، بالتعدى على المصاب بالضرب بآلة حادة مطواة بحوزته وإحداث إصابته، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما على أولوية المرور بأحد الشوارع ببندر نبروه بالدراجة النارية قيادة المصاب واستقلاله برفقته، والسيارة قيادة المتهم.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت مباحث نبروه من ضبط المتهم وبمواجهته، فى محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وهو وقوع مشادة كلامية مع المصاب بسبب أولوية المرور، بأحد الشوارع، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة وتم التحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر 3583 لسنة 2021 وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.