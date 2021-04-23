ضبط مصنع مواد غذائية بدون ترخيص وتحرير 158 محضرا تموينيا في المنوفية.. صور

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنه خلال الحملة تم تحرير محضر جنحة ضد صاحب مصنع سناكس بناحية زناره مركز ومدينة تلا لإدارته مصنعاً بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة وحيازة واستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتم ضبط عدد 6.200 طن مكسبات طعم و 3,600 طن ذرة مجروشة و1,700 طن سميد و600 كرتونة سناكس منتج نهائي.

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل رنجة بناحية منوف لحيازته وعرضه للبيع رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط 24 كجم رنجة ، فيما تم تحرير محضر جنحة ضد صاحب مخبز بلدى بناحية أشمون لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة ومخصص لإنتاج المخابز البلدية ومحظور تداوله بهدف إعادة بيعه بالسوق السوداء وضبط 2 شيكارة دقيق.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.