ضبط أعمدة وأسلاك كهربائية مسروقة في مخزن تاجر خردة بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم - له معلومات جنائية، حال تواجده بالمخزن الخاص به الكائن بمنطقة سكنه، وبحوزته 36 شداد كهرباء، و3 أعمدة كهربائية مقطعة إلى أجزاء، و21 لفة سلك ألومونيوم، جميعها مهمات خاصة بإحدى شركات توزيع الكهرباء.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، واعترف أنه تحصل على المضبوطات من 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم يعملون مقاولين لصيانة وتركيب الكهرباء من الباطن، من إحدى شركات توزيع الكهرباء، بإحدى المناطق بدائرة القسم، وأنهم تحصلوا على تلك المضبوطات بالباطن أثناء عملهم بالشركة وبيعها للتاجر مقابل مبلغ مالى.