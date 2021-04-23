شركات الطيران الأمريكية: الأسوأ أصبح خلفنا مع استمرار التطعيم ضد كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

أبدت شركات الطيران الأمريكية تفاؤلا أمس الخميس، حيث قالت شركة أمريكان إير لاينز إن الأسوأ أصبح خلفنا فى ظل استمرار التطعيم ضد فيروس كورونا وتخفيف القيود، مما يعزز الطلب قبل موسم العطلة الصيفية، بحسب ما قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة دوج باركر، إن الأزمة لم تنته بعد، لكن لا شك أن وتيرة التعافى تتسارع.. وبدا رئيس شركة ساوث ويست إيرلاينز جارى كيلى، متفائلا أيضا، وقال إنه فى حين أن الوباء لم ينته بعد، نعتقد أن الأسوأ أصبح خلفنا، من حيث شدة التأثير السلبى على الطلب على السفر.

وبعد أكثر من عام على توقف حركة السفر الجوى بسبب الوباء، بدأ الطلب يتعافى مجددا، فى ظل انتشار التطعيمات.

وتقول الصحيفة إنه فى شهر إبريل، وحتى الآن، سجلت إدارة أمن المواصلات الأمريكية 1.39 مليون مسافر يوميا فى المتوسط، وهو أعلى معدل منذ بداية الوباء، لكن لا يزال بعيدا للغاية عن معدل 2.3 مليون فى المتوسط فى الفترة نفسها فى عام 2019.

وكانت الولايات المتحدة قد وزعت حتى الآن 216 مليون جرعة من اللقاح، وأصبح 87.6 مليون شخص حاصلين على التطعيم بشكل كامل، فيما يعادل حوالى 26.4% من السكان، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية.

وكان أمريكان إيرلاينز قد تنبأت أن السعة ستقل ما بين 20 إلى 25% فى الربع الأخير مقارنة بالربع الثانى من 2019، قبل أن يبدأ الوباء. كما توقعوا تراجع العائدات حوالى 40% مقارنة بالربع الثانى من 2019.

وسجلت شركة اميريكان إيرلاينز إشارة مبكرة على التعافى فى أعمال السفر. وقال رئيس الشركة روبرت إزوم إن بعض من أكبر عملائها قد أشاروا إلى أنهم سيسافرون فى الربع الثالث وأكدوا اجتماعات شخصية ومؤتمرات وفعاليات مقررة هذا العام.