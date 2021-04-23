اليوم السابع
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شاهد محور الفردوس الحر بعد تشغيل المرحلة الأولى.. صور

الجمعة، 23 أبريل 2021 07:00 ص
شاهد محور الفردوس الحر بعد تشغيل المرحلة الأولى.. صور محور الفردوس الحر بعد تشغيل المرحلة الأولى
كتب سيد الخلفاوى

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أشاد الكثير بمحور الفردوس الذى تم تشغيله منذ أيام، حيث بدا التشغيل التجريبى، للمرحلة الأولى بمحور الفردوس الحر، منذ أيام والمشروع بيربط بين منطقة وسط القاهرة، ومحاور «صلاح سالم – الأوتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي»، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وقلل الكثافات المرورية على الطرق الأخرى ، بمناطق مصر الجديدة، وغرب مدينة نصر، وكوبرى 6 أكتوبر.
 
وبلغ تكلفة المرحلة الاولى 1.2 مليار جنيه والتى تم افتتاحها وتشغيلها بشكل تجريبى تبدا من ميدان تاكى بشارع الفردوس، متقاطعًا مع طريق صلاح سالم عند ميدان الفردوس وأسفل كوبري الفردوس، ثم شارع ابن قنصوه متقاطعاً مع محور الأوتوستراد عبر كوبري متعدد الاتجاهات، ومارًا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، وامتداده حتى ربطه على امتداد محور المشير طنطاوي.
 
ويبلغ طول المحور 8.6 كم وعرضه من 3 إلى 4 حارات مرورية بكل اتجاه ، حيث يمر بمقابر المماليك وبيقع في طريقه قبة قنصوة الأثرية اللى تم ترميمها لتظهر بشكل رائع.
 
وتم انشاء 3 كباري علوية جديدة متعددة الاتجاهات، وتأهيل كوبري الفردوس القائم بشارع صلاح سالم، كما تم إنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبى مسار المحور، تماثل التراث المعمارى والحضارى للمنطقة.
 
 
والمحور يبدأ من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفى السيد و يمر يتقاطع سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبرى أحمد سعيد ثم شارع أحمد سعيد متقاطعاً مع شارع العباسية وشارع السرجانى وميدان تاكى وميدان الفردوس وأسفل كوبرى الفردوس كما يمر بطريق صلاح سالم ثم محور الأوتوستراد وماراً بشارع الطيران بحى منشأة ناصر وبعض الوحدات العسكرية بأخر شارع الطيران ويمتد حتى كوبرى إعمار وامتداد محور المشير وماراً بمنطقة الجبل الأحمر العسكرية ومتقاطعاً علوياً فوق كوبرى امتداد محور المشير حتى ربطه مع شارع سبيل المؤمنين بجوار هيئة الاستثمار.
 
كما يمر المحور بشارع ابن قنصوة متقاطعاً مع محور الأوتوستراد عبر كوبري متعدد الاتجاهات، وماراً بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، وامتداده حتى ربطه على امتداد محور المشير طنطاوي.
 
 
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