اليوم السابع
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سقوط 3 تجار مخدرات غسلوا 25 مليون جنيه في العقارات والسيارات بالقليوبية

الجمعة، 23 أبريل 2021 08:00 م
سقوط 3 تجار مخدرات غسلوا 25 مليون جنيه في العقارات والسيارات بالقليوبية غسيل أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص، لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القليوبية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
 
وقدرت ممتلكات المتهمين بحوالى (25مليون جنيه) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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