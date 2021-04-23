سحب 32 ألف عينة مياه مرشحة بالدقهلية و280 عينة صرف صناعى بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

وجه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، ادارة صحة البيئة بتكثيف جهود الرقابة على مياه الشرب ومتابعة الأعمال بمحطات المياه بجميع مراكز المحافظة، وماخذ المياه ومدى استيفائها للشروط الصحية ،ونظافة المأخذ وأخذ عينات من الشبكات والمنازل لمتابعة جودة المياه ومتابعة تطهير الشبكات المستمر حيث تم سحب 32 ألف عينة مياه مرشحه (منازل - شبكات - مدارس - مساجد - مطاعم) و 280 عينة صرف صناعى.

وكذلك الرقابة على خزانات المياه بالمدارس والجامعات والمستشفيات وأماكن التجمع لقياس جودة المياه واستيفائها للاشتراطات الصحية، وكذلك إحكام الرقابة على الصرف الصحى والمرور المستمر على محطات معالجة ورفع الصرف الصحى للوقوف على التشغيل الجيد وأحكام الرقابه على الصرف الصناعى ومدى تطبيق القواعد المنظمة لمعالجة الصرف الصناعى وعدم صرفها على مصادر المياه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى مخالفة.

واكد وكيل الوزارة على المتابعة المستمرة لإنشاء الجبانات والالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات الاحترازية حيث تم عمل 150معاينة لمشروعات نفع عام جديدة مدارس وجبانات ووحدات خدمية وكذا المتابعه المستمرة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى تطهير وغسيل الشبكات وتطهير الخزانات طبقا للمعايير الصحية.

كما أكد مكى على متابعة وفحص شكاوى المواطنين من الأضرار بالبيئة حيث تم فحص 225 شكوى خلال شهر.

وشدد مكى على الرقابة على أعمال المرافق العامة والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.