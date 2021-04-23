رفع 35 طن مخلفات من حى الفيروز في وسط مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، حملة نظافة شاملة بمنطقة حى الفيروز، لرفع التراكمات والمخلفات بشوارع الحى المختلفة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

وشملت الحملة رفع التراكمات والنفايات وتسوية وتهميد الشوارع بمنطقة حى الفيروز بالكامل، وأسفرت الحملة عن رفع حوالى 35 طن بمنطقة الفيروز وبداية شوارع حوض 18، بالإضافة لرفع المتولد اليومى من القمامة والتراكمات بجميع شوارع الحى المختلفة، حيث شارك بالحملة رئيس حى جنوب ونائب رئيس الحى لشؤون النظافة ومدير المتابعة الميدانية والمشرفين والعمال.

وكان قد قاد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، حملة تفتيشية مفاجئة ومرور ميدانى لمتابعة المقاهى والكافتيريات للتأكد من عدم تقديم الشيشة للمواطنين داخل المقاهى، لتطبيق قرارات مجلس الوزراء ومكافحة العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد بين رواد المقاهى، وذلك طبقاً للإجراءات الاحترازية الواردة من رئاسة مجلس الوزراء، وأسفرت جهود الحملة لمجلس مدينة الأقصر، عن ضبط 22 شيشة وفحامة وجوال فحم، تقدم داخل أحد المقاهى بمنطقة المطار التابعة لمدينة الأقصر، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تداول تدخين الشيشة لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وتم التعامل مع المخالفين بكل حزم لحماية المواطنين، والمحافظة على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث شارك بالحملة حسين عبد العزيز مساعد رئيس المدينة وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وعصام عبد الراضى عضو متابعة ميدانية وأحمد سيد أحمد مسؤول قسم الاشغالات وحملة المعدات الثقيلة ومشرفى وعمال الحى.