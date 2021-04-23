اليوم السابع
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خالد صلاح
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رئيس الحكومة التونسية يدعو لتضافر كل الجهود لمحاصرة كورونا

الجمعة، 23 أبريل 2021 03:00 م
رئيس الحكومة التونسية يدعو لتضافر كل الجهود لمحاصرة كورونا رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي
أ ش أ

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أكد رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي اليوم الجمعة أن الحكومة تعمل على جلب كميات إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بسرعة أكبر، داعيا إلى ضرورة تضافر كل الجهود وانخراط كل هياكل الدولة وخاصة الجانب الدبلوماسي وهو ما سيمكن من زيادة نسبة التطعيم عن نسبة انتشار العدوى ومحاصرة الوباء والإعداد لفترة ما بعد الكورونا وللموسم الصيفي والعودة لحياتنا الطبيعية.
 
وشدد المشيشي - في تصريحات له - على أن الوضع الصحي الحالي صعب خاصة مع تواصل انتشار الوباء وهو ما يستوجب من الجميع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد وخاصة الالتزام بالإجراءات التي تقرها الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بناء على المعطيات العلمية التي توفرها اللجنة العلمية.
وحول توفير أسرة الإنعاش والأكسجين.. أفاد المشيشي بأن الحكومة قامت بمجهودات استثنائية لتوفير التجهيزات الضرورية وأسرة الإنعاش اللازمة في كل الجهات.
 

تونس

كورونا

الحكومة التونسية

هشام المشيشي

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