توريد 15120 طناً و176 كيلو أقماح بـ20 موقعا فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال عادل الهابط ،مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن 20 موقعاً بقرى ومدن المحافظة تسلمت 15120 طناً و176 كيلو أقماح، حتى صباح اليوم الجمعة، مؤكداً أن ال20 موقعا تابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط فى بيان له، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، فتم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

استلام الاقماح بشون وصوامع كفر الشيخ



جانب من لجنة استلام الاقماح