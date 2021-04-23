اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 أبريل 2021 11:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 15120 طناً و176 كيلو أقماح بـ20 موقعا فى كفر الشيخ

الجمعة، 23 أبريل 2021 10:36 ص
توريد 15120 طناً و176 كيلو أقماح بـ20 موقعا فى كفر الشيخ استلام الأقماح بشون وصوامع كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عادل الهابط ،مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن 20 موقعاً بقرى ومدن المحافظة تسلمت 15120 طناً و176 كيلو أقماح، حتى صباح اليوم الجمعة، مؤكداً أن ال20  موقعا تابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط فى بيان له، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، فتم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

 استلام الاقماح بشون وصوامع كفر الشيخ

استلام الاقماح بشون وصوامع كفر الشيخ

 

جانب من لجنة استلام الاقماح
جانب من لجنة استلام الاقماح

 

 

وؤرود القمح بالصوامع
وؤرود القمح بالصوامع

 

 

 

 


كفر الشيخ

اقماح

وزارة التموين

توريد

مستحقات المزارعين

غرفة عمليات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة