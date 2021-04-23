تطهير المؤسسات الحكومية والمستشفيات ودور العبادة لمواجهة كورونا ببورسعيد

بورسعيد ـ محمد فرج

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الجمعة، تكثيف حملات التطهير والتعقيم التى تقوم بها المحافظة لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا، والتى تتم بالتوازى فى كافة المؤسسات العامة والحكومية والمستشفيات ودور العبادة و الميادين للحفاظ على سلامة المواطن ومنع انتشار العدوى.

وأوضح المحافظ، أنه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهاز القوارض تم تعقيم وتطهير مستشفيات (الزهور والحميات والتضامن، المبرة، والنصر التخصصى) وأقسام شرطة العرب والمناخ والشرق وقسم التوريدات والسجل المدنى.

وشدد محافظ بورسعيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات والتكدس، واتخاذ كافة التدابير لمنع انتشار العدوى، مؤكدا على أن المحافظة تواصل حملات التعقيم والتطهير بكافة المناطق والمؤسسات والميادين حتى تمر هذه المرحلة بسلام.