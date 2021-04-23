باحثون يتوصلون إلى "بروتين" مسئول عن نمو الخلايا السرطانية بالرئة

ندي سليم

توصل باحثون بجامعة فرجينيا البريطانية، إلى تحديد بروتين معين يعمل على تحفيز نمو سرطان الرئة، بعد حدوث طفرات جينية تجعله احد الأسباب الإصابة، طبقا لما نشره موقع ميديكال إكسبريس.



وعثر الباحثون على طفرات في جين يطلق عليه جين p53 في أكثر من نصف أنواع السرطانات، ومع ذلك فإنه من الصعب استهداف الجين بشكل فعال بالعقاقير حتى بعد عقود من اكتشافه، على الرغم من أن الأبحاث السابقة أظهرت أن البروتين p53 يعمل كمثبط للورم ويبدأ في موت الخلايا السرطانية في حالتها الطبيعية . واكد الباحثون أن بعض الطفرات الجينية تلحق هذا البروتين وتحوله إلى جين ورمي ، مما يتسبب في تكاثر الخلايا بشكل لا يمكن السيطرة عليه والمساهمة في تطور السرطان.