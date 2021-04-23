اليوم السابع
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انتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق مخزن بمدينة نصر

الجمعة، 23 أبريل 2021 10:13 ص
انتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق مخزن بمدينة نصر الحماية المدنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - مرو الغول

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كشفت معاينة رجال المباحث، لحريق اشتعل صباح اليوم في مدينة نصر، أن النيران اشتعلت بمخزن تابع لمعهد بحوث البترول، المجاور لإحدى الشركات، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

وعقب الإنتهاء من عملية إخماد الحريق، تم إخطار النيابة العامة، للتحقيق وانتداب المعمل الجنائي، لبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق في مدينة نصر، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده.

وتبين من خلال المعاينة، أن الحريق اشتعل بمخزن تابع لمعهد بحوث البترول، وأخطرت النيابة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

 


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