اليوم السابع.. استئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: استئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا.. السيسى يرحب بالقرار ويؤكد: قوة دفع لمزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.. ومباحثات حول ليبيا وسد النهضة.. وبوتين: موسكو تعول على دور القاهرة المحورى فى استقرار محيطها الإقليمى.

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