الكشف وتوفير العلاج لـ 1500 مواطن فى قافلة طبية ببنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، برئاسة الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية بقرية سنور مركز بني سويف مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان، النساء، الرمد، الأسنان، الجلدية وتنظيم الأسرة)، ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1505 مَرضى وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 105، معمل طفيليات 20 ، حالات الأشعة 28، استصدار 5 قرارات نفقة دولة ، تحويل 21 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 44 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ 106 مواطنين، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا ، السعار ،أنفلونزا الطيور ،الطفيليات المعوية والبلهارسيا )، الأمراض غير المعدية (الضغط،السكروالسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

من جهته أكد وكيل الوزارة أكد أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

من جانبة تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سيرالعمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.