الكرملين: مبادرة موسكو لعقد القمة الخماسية لمجلس الأمن ما زالت مطروحة

موسكو أ ش أ

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميترى بيسكوف، أن مبادرة موسكو لعقد القمة الخماسية لمجلس الأمن الدولى لا تزال مطروحة.

وسلط بيسكوف الضوء على تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال خطاب أمس أمام الجمعية الفيدرالية بشأن الأمن وكيفية ترسيخ بيئة تعايش خالى من النزاعات.. مٌشيرًا إلى أن بوتين أكد أهمية المبادرة الخاصة بعقد " القمة النووية الخماسية ".. بحسب ما أوردته وكالةأنباء (سبوتنيك) الروسية، فى نسختها باللغة الإنجليزية.

كما لفت المتحدث إلى أن بوتين قد حدد سابقًا الأهداف الرئيسية للقمة المحتملة فى محاولة "لتوضيح التهديدات الحالية والأساليب التى من شأنها أن تساعد على إيجاد حلول واستجابات للتحديات القائمة.