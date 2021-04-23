اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 أبريل 2021 05:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: مبادرة موسكو لعقد القمة الخماسية لمجلس الأمن ما زالت مطروحة

الجمعة، 23 أبريل 2021 05:00 ص
الكرملين: مبادرة موسكو لعقد القمة الخماسية لمجلس الأمن ما زالت مطروحة ديميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية
موسكو أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميترى بيسكوف، أن مبادرة موسكو لعقد القمة الخماسية لمجلس الأمن الدولى لا تزال مطروحة.

وسلط بيسكوف الضوء على تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال خطاب أمس أمام الجمعية الفيدرالية بشأن الأمن وكيفية ترسيخ بيئة تعايش خالى من النزاعات.. مٌشيرًا إلى أن بوتين أكد أهمية المبادرة الخاصة بعقد " القمة النووية الخماسية ".. بحسب ما أوردته وكالةأنباء (سبوتنيك) الروسية، فى نسختها باللغة الإنجليزية.

كما لفت المتحدث إلى أن بوتين قد حدد سابقًا الأهداف الرئيسية للقمة المحتملة فى محاولة "لتوضيح التهديدات الحالية والأساليب التى من شأنها أن تساعد على إيجاد حلول واستجابات للتحديات القائمة.

 


الكرملين

روسيا

أخبار روسيا

موسكو

القمة الخماسية

مجلس الأمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة