السيطرة على حريق بمصنع مراتب في قليوب دون خسائر بالأرواح

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في مصنع مراتب بقرية بلقس دائرة مركز ومدينة قليوب، دون إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بنشوب حريق داخل مصنع مراتب بعزبة خالد التابعة لقرية بلقس بمدينة قليوب.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية والأجهزة المحلية وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء لسرعة السيطرة على الحريق وإخماده لعدم امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الحريق وأسبابه وظروفه وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.