الداخلية تضبط هيروين وحشيش بقيمة مليون جنيه فى الإسكندرية

كتب ــ محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 110 طرب لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، بحوزة عناصر إجرامية بالإسكندرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، قيام (ثلاثة عناصر إجرامية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دوائر أقسام شرطة ( أول وثان العامرية – محرم بك ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

أسفرت الجهود عن ضبط ( عدد 2 أسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية لذات المخدر وزنت501,7 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس) بحوزة (أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية)، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (300,000) ثلاثمائة ألف جنيه تقريباً .

وأثمرت الجهود عن ضبط 110 طرب لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول، بحوزة (شخصين ، لهما معلومات جنائية)، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسمى شرطة (محرم بك – ثان العامرية)، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (770,000) سبعمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً.