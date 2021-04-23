الجنح تحاكم 4 لصوص بعد اعترافهم: "سرقنا محتويات 4 شقق وسقطنا فى الخامسة"

كتب كريم صبحى

"سرقنا محتويات 4 شقق وتم القبض علينا فى الخامسة" بهذه الكلمات اعترف 3 عاطلين فى التحقيق معهم بعد القبض عليهم بتهمة سرقة شقة فى مدينة نصر.

وأقر المتهمون بتكوين عصابة للسرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وعليه أمرت النيابة بإحالتهم إلى محكمة الجنح.

وتمكن رجال المباحث، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق بمدينة نصر، وحرروا محضرا بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من مواطن بسرقة 3 أجهزة لاب توب - هاتف محمول من الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلي أن وراء الواقعة 3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات داهمت المتهمين قوة وألقت القبض عليهم حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية والمستخدمة فى وقائع السرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق "، وبإرشادهم ضبطت الشرطة كافة المسروقات المستولى ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرف على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.