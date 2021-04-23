اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 أبريل 2021 10:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اعترافات لص السيدة زينب: "اتسلل للشقق المغلقة من نوافذها لأحمل كل خفيف غال"

الجمعة، 23 أبريل 2021 09:17 م
اعترافات لص السيدة زينب: "اتسلل للشقق المغلقة من نوافذها لأحمل كل خفيف غال" سرقة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"احترفت سرقة الشقق المغلقة بعد مراقبتها والتأكد من خلوها من السكان، حيث أكسر نوافذها وأتسلل لداخلها وأستولى على ما بها من أشياء خفيفة الوزن وغالية الثمن".

بهذه الكلمات اعترف عاطل لرجال المباحث بسرقة محتويات شقة في السيدة زينب عقب القبض عليه بتهمة سرقة شاشة تليفزيون ومبلغ مالى من شقة.

وتمكنت الشرطة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من كشف غموض وملابسات سرقة محتويات شقة بمنطقة السيدة زينب، وتبين أن وراء الواقعة عاطل، تمكن رجال المباحث من ضبطه.

 

وتلقى المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشاف سرقة شاشة ومبلغ مالى،  من الشقة سكنه، بالانتقال والمعاينة تبين وجود كسر بنافذة شرفة الشقة وبعثرة فى محتوياتها.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم شخص، له معلومات جنائية فتم تقنين الإجراءات والقبض عليه حيث اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة".

وبإرشاده ضبطت الشرطة المبلغ المالي بمسكنه، والشاشة لدى عميله، صاحب معرض أجهزة كهربائية بدائرة القسم.

وقررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات للوقوف على نشاطه واستكمال التحقيقات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مديريه أمن القاهرة

قضايا سرقة

سرقه شقة سكنية

السيدة زينب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة