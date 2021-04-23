اعترافات لص السيدة زينب: "اتسلل للشقق المغلقة من نوافذها لأحمل كل خفيف غال"

كتب كريم صبحى

"احترفت سرقة الشقق المغلقة بعد مراقبتها والتأكد من خلوها من السكان، حيث أكسر نوافذها وأتسلل لداخلها وأستولى على ما بها من أشياء خفيفة الوزن وغالية الثمن".

بهذه الكلمات اعترف عاطل لرجال المباحث بسرقة محتويات شقة في السيدة زينب عقب القبض عليه بتهمة سرقة شاشة تليفزيون ومبلغ مالى من شقة.

وتمكنت الشرطة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من كشف غموض وملابسات سرقة محتويات شقة بمنطقة السيدة زينب، وتبين أن وراء الواقعة عاطل، تمكن رجال المباحث من ضبطه.

وتلقى المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشاف سرقة شاشة ومبلغ مالى، من الشقة سكنه، بالانتقال والمعاينة تبين وجود كسر بنافذة شرفة الشقة وبعثرة فى محتوياتها.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم شخص، له معلومات جنائية فتم تقنين الإجراءات والقبض عليه حيث اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة".

وبإرشاده ضبطت الشرطة المبلغ المالي بمسكنه، والشاشة لدى عميله، صاحب معرض أجهزة كهربائية بدائرة القسم.

وقررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات للوقوف على نشاطه واستكمال التحقيقات.