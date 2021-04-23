إعدام شحنة أرز مستوردة من الخارج غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الشرقية.. صور

وأفاد بيان أن فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، ومفتشي مكاتب الأغذية بالعاشر من رمضان وبلبيس، بالاشتراك مع لجنة مشكلة من مباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء بالمحافظة، بإعدام 45 طن أرز مستورد من الخارج، لصالح إحدى شركات الإستيراد والتصدير ببلبيس، وذلك بعد سحب العينات اللازمة لها وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وظهور النتائج المعملية برفضها، وتم نقل هذه الكميات من خلال سيارات النقل الثقيل وإعدامها بالمدفن الصحي ببلبيس.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة علي إستمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.