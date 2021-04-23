أسرة شاب تعرض للغرق فى نهر النيل بالبدرشين تتسلم جثمانه بعد التصريح بالدفن

كتب أحمد الجعفرى

تسلمت أسرة شاب تعرض للغرق فى نهر النيل بالبدرشين جثمانه بعد إصدار النيابة العامة تصريح بالدفن، جاء قرار النيابة بعدما تسلمت التقرير الطبى الخاص بالمتوفى، والذى أكد عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وأن الوفاة حدثت نتيجة "اسفكسيا الغرق".

ولقى شخص مصرعه غرقا بنهر النيل فى البدرشين، وذكر شهود عيان أن الضحية من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتم انتشال جثته، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل في البدرشين، وتم انتشال جثته، وقال شهود عيان إن الغريق من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعثر بحوزته على كارنيه يثبت شخصيته. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.