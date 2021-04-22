ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر فى قيادة الشرطة قوله، إن لغماً من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر بمدنيين أثناء تواجدهم فى الأراضى الزراعية التابعة لقرية أبو حبيلات شرق سلمية بريف حماة، ما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة مدنيين اثنين.

كما أصيب شخص آخر في الريف الشرقى لمدينة سلمية، إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى فى منطقة وادى العذيب.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل القضاء عليها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة فى أماكن انتشارها وإخفائها فى القرى والبلدات وفى الأراضى الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالى الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.