مستشفى نصر النوبة بأسوان يستعد لمنظومة التأمين الصحى الشامل.. صور

أسوان - صلاح المسن

تستعد مديرية الشئون الصحية بأسوان، لانطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث يجري تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات ومنها مستشفي نصر النوبة المركزى.

تقع مستشفى نصر النوبة المركزي بمحافظة أسوان علي مساحة 13 ألف متر مسطح ومساحة مباني حوالي 10آلاف متر مسطح، ومكونة من اربعة طوابق أرضي وثلاثة ادوار وواجهات علي الطراز النوبي، ومن المقرر أن يكون بمستسفي نصر النوبة المركزي أجنحة فندقية و ملكية علي أعلي مستوي ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.

وتبذل الدولة جهودا كبيرة لإنطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل والذى تأتى فيه محافظة أسوان ضمن المرحلة الأولى والتى تأتى تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير منظومة الرعاية والخدمة الصحية والإرتقاء بها لتقديمها بالجودة المطلوبة للمواطنين.

ومن خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة أسوان العام الحالي، وإحلال وتجديد وإنشاء 112 وحدة صحية و11 مستشفي بتكلفة إجمالية تصل لحوالي 12.3 مليار جنيه شاملة التجهيزات والمعدات الطبية.

حيث تتواصل معدلات التنفيذ بموقع مشروع مستشفي نصر النوبة المركزي بمدينة نصر النوبة ذلك الصرح الصحى الحيوى الذي سيخدم قري ونجوع ومدينة ومركز نصر النوبة ومركز كوم أمبو ومركز دراو.

من جهته أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لنائبه أحمد شعبان للمرور الميدانى لمتابعة الأعمال الجارية داخل 11 مستشفى والتي تأتى ضمن هذا المشروع القومى ، بجانب إستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة 112 وحدة صحية بتكلفة أجمالية 12.3 مليار جنيه ، وبالتوازى تم تجهيز 122 موقع لفتح الملفات الأسرية والفردية مما ساهم في تسجيل 875 ألف مواطن حتى الآن للتمتع بالتغطية الصحية الشاملة والانتفاع بالخدمات الصحية المتميزة وذات الجودة العالية فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة .

وشدد نائب المحافظ على مسئولي الشركات المنفذة بالجودة المطلوبة في تنفيذ أعمال البنية التحتية لتتطابق مع كافة المواصفات والمعايير الفنية والقياسية وإجراءات الصحة والسلامة المهنية المطلوبة مع أهمية الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد لضمان الإنتهاء من كافة الأعمال فى أقرب وقت ، مشيراً إلى أن هناك 50 وحدة صحية جاهزة للتشغيل التجريبى لها من إجمالي الـ 112 وحدة صحية ضمن المنظومة أيضاً ، وهو الذى يتواكب مع البدء فى تنفيذ التجهيزات الفنية والطبية لباقى الوحدات مع إستكمال منظومة الميكنة والتحول الرقمى من خلال وزارة الإتصالات



مستشفى نصر النوبة بأسوان (1)



مستشفى نصر النوبة بأسوان (2)



مستشفى نصر النوبة بأسوان (3)



مستشفى نصر النوبة بأسوان (4)



مستشفى نصر النوبة بأسوان (5)