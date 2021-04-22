اليوم السابع
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خالد صلاح
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محافظ بنى سويف: الموافقة على 2495 طلب تقنين جديد على أراضى أملاك الدولة

الخميس، 22 أبريل 2021 01:07 م
محافظ بنى سويف: الموافقة على 2495 طلب تقنين جديد على أراضى أملاك الدولة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، إنه تمت الموافقة على 42 طلب تقنين جديد ،ليصل إجمالى عدد الطلبات التى تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 2495 طلبا، فى حين وصل إجمالى العقود التى تم تحريرها إلى 1250عقدا موزعا 885 عقود مباني+ 365 عقد زراعة، وجارى البت فى باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

 

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف ترأس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف الاجتماع رقم 74 للجنة العليا للبت فى طلبات التقنين على أراضى أملاك الدولة، وذلك بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.


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