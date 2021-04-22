اليوم السابع
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محافظة القاهرة تحذر من التعامل على عقارات شركة استصلاح الأراضى بدار السلام

الخميس، 22 أبريل 2021 12:31 م
محافظة القاهرة تحذر من التعامل على عقارات شركة استصلاح الأراضى بدار السلام عقارات مخالفة
كتب سيد الخلفاوى

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حذرت محافظة القاهرة المواطنين من التعامل على أى عقار مقام بأرض شركة استصلاح الأراضى بحى دار السلام جنوب القاهرة، وذلك حفاظا على أموالهم من الضياع خاصة أن العقارات المقامة بهذة المنطقة حديثة وأغلبها لا ينطبق عليه شروط التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون.
 
وأكد حى دار السلام أن أغلب عقارات منطقة أرض شركة استصلاح الأراضى غير مطابقة للمواصفات الفنية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ذلك.
 
وفى السياق تمكنت أجهزة محافظة القاهرة من استرداد 21 الف متر مربع، ملك الإصلاح الزراعى وهذه المساحة على شارع جوزيف تيتو وجسر السويس بحى النزهة، وتم تسليم الأرض للإصلاح الزراعي للحفاظ عليها، وجارى وضع لوحات يدون عليها بيانات ملكية الأرض.
 
وتمكنت محافظة القاهرة منذ بدء موجات الاسترداد من تقنين أوضاع أراض تبلغ مساحتها 7.2 مليون متر مربع تقريبا بلغت قيمة تلك الأراضي ما يقرب من 21.6 مليار جنيه، وتم تسويتها بنظام البيع من خلال اللجنة العليا للبت فى طلبات التقنين على أراضى أملاك الدولة، وهذه الأراضى مقسمة على 3736 قطعة، فيما بلغ حجم ما تم حصره وتسويته بنظام حق الانتفاع نحو 1.5 مليون متر مربع بقيمة إجمالية تتجاوز 215 مليون جنيه.

دار السلام

العقارات المخالفة

قانون التصالح

القاهرة

استرداد الاراضي

النزهة

الاصلاح الزراعي

محافظة القاهرة

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