اليوم السابع
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الخميس، 22 أبريل 2021 06:57 م
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فرقة التمكين الثقافى لذوى الهمم غناء وعزف أورج وإيقاع بكفر الشيخ.. فيديو

الخميس، 22 أبريل 2021 06:00 م
فرقة التمكين الثقافى لذوى الهمم غناء وعزف أورج وإيقاع بكفر الشيخ.. فيديو
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع، أداء فريق التمكين الثقافى، لذوى الاحتياجات الخاصة بالمركز الثقافى بكفر الشيخ، المكون من 30 عضوا من ذوى الهمم، يتميزون بجمال صوتهم سواء الأغانى الفردية أو الجماعية بالإضافة إلى أداء عدد منهم للتواشيح والابتهالات.

وقال الدكتور طاهر حسين، مدرب الفريق، والمدرس بمدرسة النور، إن الفريق تم تكوينه من عدة سنوات، وانقطع البروفات خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، ولكننا عدنا هذه الأيام لإحياء الليالى الرمضانية.

وأضاف حسين، أن الفريق يضم موظفين فى عدد من القطاعات بالإضافة للديوان، وطلاب وطالبات جامعيين من كليات متعددة منهم بكلية الآداب إعلام ومنهم بكلية الالسن ومنهم بالثانوية العامة، جمعهم حبهم للموسيقى، ويتم التدريب بشكل أسبوعى .

وأضافت الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافية ان الفريق متميز بخامات صوتيه متميزة سواء فى للتواشيح أو الغناء الوطني، وسيحييون عدد من الليالى الرمضانية بدء من يوم الأربعاء المقبل.

 

فرقة التمكين الثقافى لذوى الهمم غناء وعزف أورج وإيقاع (1)
 

 

فرقة التمكين الثقافى لذوى الهمم غناء وعزف أورج وإيقاع (2)
 

 

فرقة التمكين الثقافى لذوى الهمم غناء وعزف أورج وإيقاع (3)
 

 


كفر الشيخ

ذوى الهمم

ليالى رمضان

مديرية الثقافة

اغانى وطنية

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