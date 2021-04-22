شفاء 24 حالة إصابة بكورونا وعزل منزلى لـ 173 شخصا بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

سجلت بيانات المتابعة اليومية للإصابات بكورونا بشمال سيناء تماثل 24 حالة للشفاء وارتفاع عدد حالات الحجر المنزلى لـ 137 حالة، وأعلنت صحة شمال سيناء فى بيانها انه خلال 24 ساعة الماضية، رصد شفاء 24 حالة وحالة وفاه ، و2 إصابة جديدة .

كما تم حجز 13 حالة إصابة تحت العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات ، و173 حالة عزل منزلى ووصل إجمالي الحالات المرصودة منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء تسجيل 382 حالة إيجابية.

ويتواصل استقبال المواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفي العريش العام .

وأعلنت صحة شمال سيناء، أنه يتوفر لدى مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا، ومن يتلقون اللقاح هم المواطنين كافة، ويتم استقبالهم بمقر المركز وتوفير كافة الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم بالمجان ومن خلال فريق من المتطوعين المعنيين بالتسجيل، وفريق طبى يقوم بخدمات الكشف وإعطاء الجرعات المقررة.