شروط إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية ببطاقات التموين.. إنفوجراف

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تفعيل خدمات جديدة عبر موقع دعم مصر، أو من خلال بوابة مصر أو مكاتب التموين المطورة، أهمها إضافة المواليد الجديدة للفئات الأكثر احتياجا، وذات الدخل المنخفض، بعد استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعى للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، حيث يحق له الفصل من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموين خاصة به، وكذلك تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

وفى هذا التقرير نتعرف معا على شروط إضافة المواليد الجديدة للأسر الأولى بالرعاية ببطاقات التموين فى نقاط محددة كما يلى:



شروط إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية ببطاقات التموين

الفئات الأولى بالرعاية:



دخله شهرى لا يزيد عن 1500 جنيه

معاش لا يزيدعن 1200 جنيه.

يوليو 2021 سيتم رفع الحد الأدنى لإضافة المواليد.

استخراج بطاقة جديدة:



دخل شهرى حتى 2400 جنيه

معاش حتى 1500 جنيه.

إضافة المواليد الجديدة:



لمن يبلغ عمره عامين فأكثر

الحد الأقصى 4 أفراد للبطاقة

يسمح بالإضافة للأسرة الأولى بالرعاية.

إضافة الزوجة بنفس شروط المواليد الجديدة.