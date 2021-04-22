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سنابل الخير.. محافظ بورسعيد يشهد حصاد حقول القمح.. فيديو وصور

الخميس، 22 أبريل 2021 12:29 م
سنابل الخير.. محافظ بورسعيد يشهد حصاد حقول القمح.. فيديو وصور محافظ بورسعيد يشهد حصاد القمح
بورسعيد - محمد عزام

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أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من داخل الأراضى المنزرعة بالقمح والتي شهدها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الخميس، بأحد الحقول الزراعية جنوبا. 
 
 
وأكد المحافظ، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد 15 ألفا و600 فدان، منهم 3200 فدان بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، والباقي بالجنوب، وأن إجمالي ما تم توريده حتى الآن 391 طنا.
 
ووجه المحافظ، مديريتي التموين والزراعة، خلال جولته بالحقل، بتيسير إجراءات تسلم القمح من المزارعين، طبقًا للنظام والأسعار المحددة من وزارة الزراعة، ومشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجرى اتباعها بالحقل، خاصة ارتداء المزارعين والعمال للأدوات الوقائية، ضمن الإجراءات التي تنتهجها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.
 
الأراضي المنزرعة بالقمح_copy_2000x1500
الأراضي المنزرعة بالقمح
 
القمح ببورسعيد_copy_2000x1128
القمح ببورسعيد
 
تفريغ القمح_copy_2000x1128
تفريغ القمح
 
حصاد القمح ببورسعيد_copy_2000x1128
حصاد القمح ببورسعيد
 
حصاد القمح_copy_2000x1128
حصاد القمح
 
محافظ بورسعيد يشهد حصاد القمح_copy_2000x1128
محافظ بورسعيد يشهد حصاد القمح
 

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