سنابل الخير.. محافظ بورسعيد يشهد حصاد حقول القمح.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من داخل الأراضى المنزرعة بالقمح والتي شهدها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الخميس، بأحد الحقول الزراعية جنوبا.

وأكد المحافظ، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد 15 ألفا و600 فدان، منهم 3200 فدان بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، والباقي بالجنوب، وأن إجمالي ما تم توريده حتى الآن 391 طنا.

ووجه المحافظ، مديريتي التموين والزراعة، خلال جولته بالحقل، بتيسير إجراءات تسلم القمح من المزارعين، طبقًا للنظام والأسعار المحددة من وزارة الزراعة، ومشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجرى اتباعها بالحقل، خاصة ارتداء المزارعين والعمال للأدوات الوقائية، ضمن الإجراءات التي تنتهجها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.