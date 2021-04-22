سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

وكانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قد تلقت بلاغات من عدد من المواطنين بتعرضهم لوقائع نصب على مواقع التواصل الاجتماعى وقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة شركات سياحية وإنشائه لعدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والإعلان عن رحلات سياحية داخل البلاد والتحصل من ضحاياه على مبالغ مالية.

وأسفرت جهود فريق البحث، أن وراء ارتكاب تلك الوقائع أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول، بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل تُشير لارتكابه تلك الوقائع، ومحفظة إلكترونية تابعة لإحدى شركات الإتصالات والمحول عليها المبالغ المتحصلة من جرائمه وما يفيد قيامه بسحبها، وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك الوقائع وأضاف بإنفاقه جزء من المبالغ المالية المُتحصل عليها لشراء دراجة نارية ، وضبطت بحوزته وما تبقى منها على إحتياجاته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.