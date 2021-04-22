سقوط المتهم بتزوير تقارير السلامة الإنشائية للعقارات

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم تزوير المحررات، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (أحد الأشخاص "صاحب مكتب استشارات هندسية"، مقيم بدائرة قسم شرطة قنا) بقيام أحد الأشخاص بإصدار تقارير استشارية هندسية وتقليد توقيعه عليها وتحمل بصمة كلاشيه بإسم المكتب الخاص به "على خلاف الحقيقة".

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا) بإصدار عدد من التقارير الاستشارية الهندسية "تفيد السلامة الإنشائية لعدد من العقارات المخالفة، ممهورة بكلاشيه بإسم مكتب الاستشارات الهندسية الخاص بالمُبلغ ، وتقديمها ضمن المستندات المقدمة للجهات المعنية مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وقيامه بتقليد توقيع الشاكى على التقارير الهندسية، واصطناع الأكلاشيه الممهور به التقارير بإحدى مكاتب الزنكوغراف .

وفي سياق متصل، نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإصطناع كشف حساب بنكى محاولاً الحصول على قرض بموجبه، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها على المواطنين من راغبى الحصول عليها.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة) بالتقدم بأوراق ومستندات لأحد البنوك بالإسكندرية من ضمنها كشف حساب بنكى منسوب صدوره لبنك آخر "على خلاف الحقيقة" يفيد بأن حسابه طرف البنك كمدين قيمته مبلغ مليون جنيه حتى يتمكن من الحصول على قرض قيمته مليون جنيه مصرى " على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أضاف بأنه قام باصطناع كشف الحساب المزور باستخدام برنامج "الفوتو شوب" وطباعته من خلال تردده على إحدى مقاهى الإنترنت، وتقديمه للبنك حتى يتمكن بموجبه من الحصول علي القرض.