اليوم السابع
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الخميس، 22 أبريل 2021 02:12 م
خالد صلاح
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رئيس كوريا الجنوبية يكشف عن خطة بلاده لخفض الانبعاثات خلال قمة المناخ

الخميس، 22 أبريل 2021 01:37 م
رئيس كوريا الجنوبية يكشف عن خطة بلاده لخفض الانبعاثات خلال قمة المناخ رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن
أ ش أ

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أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الخميس، أنه من المنتظر أن يكشف الرئيس مون جيه-إن عن خطة بلاده لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل أكثر حدة، خلال مشاركته في قمة القادة حول المناخ.
 
وذكر المكتب الرئاسي في بيان أوردته وكالة يونهاب الكورية، أن مون يخطط أيضا للإعلان عن التزام سول القوي بالتخلص التدريجي من استخدام طاقة الفحم.
 
وفي تقرير حديث للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، قدمت كوريا الجنوبية هدفًا لخفض الانبعاثات بنسبة 24.4% عن مستوى عام 2017 بحلول عام 2030 ، وهو جزء من التزام الدولة بموجب اتفاقية باريس ، والمعروفة باسم المساهمة المحددة وطنيا (NDC).
 
وأعلن مون في وقت سابق عن هدف سول المتمثل في أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2050.

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