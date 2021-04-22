اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 10:57 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة: قضاء الطفل وقتا فى الهواء الطلق يحسن التركيز ويقلل من فرط الحركة

الخميس، 22 أبريل 2021 10:00 م
دراسة: قضاء الطفل وقتا فى الهواء الطلق يحسن التركيز ويقلل من فرط الحركة الهواء الطلق يقلل فرط الحركة ـ أرشيفية
ندي سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت دراسة صادرة عن جامعة أوسلو بالنرويج، إن الأطفال الذين يقضون الكثير من الوقت في الهواء الطلق أثناء النهار تظهر عليهم أعراض فرط الحركة أقل ويتمتعون بصحة عقلية جيدة، طبقا لما نشره موقع ميديكال إكسبريس. 
 
22
 
وأوضح الباحثون أن الفارق بين سطوع الإضاءة الداخلية والخارجية كبير، مما يؤثر على الصحة العقلية لصغار السن، حيث اعتمدت الدراسة على 2000 طفل.
 
و توصل الباحثون إلى وجود علاقة بين مقدار الوقت الذي يقضيه الأطفال  في الهواء الطلق ومستويات أعلى من التركيز وممارسة نشاط أقل في المدرسة، حيث تم تزويد الأطفال  بأساور متطورة كانوا يرتدونها على مدار الساعة لمدة 14 يومًا، ويحتوي السوار على مستشعرين، أحدهما يقيس نشاط الأطفال والآخر لقياس مقدار الضوء الذي يتعرض له الطفل.
 
كما سأل الباحثون الآباء عددًا من الأسئلة حول سلوك أطفالهم في الأيام المختلفة، مثل ما إذا كانوا قلقين أو غير مهتمين أو قادرين على ممارسة نشاط ما مع مرور الوقت.
 
 
وكان الهدف من الدراسة الكشف عن أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وتوصلت النتائج أن الأطفال كانوا نشيطين بمعدل ست ساعات ونصف في اليوم، وتبين أيضا أن مستويات النشاط هذه ليست بالضرورة علامة على فرط الحركة التى تصدر عنها تصرفات مزعجة.
 
واكتشف الباحثون وجود صلة بين قلة التعرض للضوء وأعراض فرط النشاط مثل الأرق، فكان الأطفال الذين تعرضوا للكثير من الضوء لديهم مستويات أقل من أعراض فرط النشاط مقارنة بالأطفال الآخرين.
 
وتبين أن ضوء النهار في الهواء الطلق يؤثر على الدماغ إلى حد ما بنفس الطريقة التي يؤثر بها دواء اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فإن الضوء يحفز هرمونات في الدماغ تعمل على تحسين الانتباه، كما أنه يحفز إفراز النوربينفرين والذي يكون محور رئيسي فيالأدوية الموصوفة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لانه يحسن الانتباه والتركيز.

فرط الحركة

الأطفال

تركيز الأطفال

فرط الحركة والأطفال

الصحة العقلية والأطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة