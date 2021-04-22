دبلوماسيون عرب يهنئون مصر بذكرى انتصارات 10 رمضان

كتب - إيمان حنا وبيشوى رمزى

قدم رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

وقال العسومي على حسابه بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الخميس "نرفع أسمى أيات التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، تلك الملحمة التي سطر فيها أبناء الشعب المصري أروع صور الفداء والتضحية من أجل الوطن.. تحية وتقدير لجنود مصر البواسل، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه".

وفى السياق نفسه، أعرب السفير محمد علي مارم، سفير الجمهورية اليمنية في القاهرة، عن اصدق وأخلص التهاني لقيادة وشعب مصر بمناسبة حلول ذكرى العاشر من رمضان و أعياد تحرير سيناء. وفق بيان صحفى للسفارة اليمنية بالقاهرة.

وقال السفير مارم بإن عملية تحرير سيناء تُعتبر أعظم ملحمة بطولية استثنائية لايقاس عليها ويفخر بها ويعتز كل مواطن عربي من المحيط إلى الخليج كما أنها علامة مضيئة في فكر وتاريخ القوات المسلحة المصرية ومسيرة انتصاراته النضالية العظيمة التي سجلها بأحرف من نور عبر مختلف العصور والعهود دفاعا عن الارض والعرض وعن المصالح الاستراتيجية العليا للامة العربية والأمن القومي العربي .

واضاف سفير اليمن لدى مصر بان التاريخ يسجل لجيش مصر شرف الدفاع عن مقدساتها وحرية وسلامة أراضيها انطلاقا من روح أكتوبر المجيدة ورجالها العُظَام الذين كان لهم بعد الله فضل تحقيق هذا النصر العظيم ورفع راية مصر عالية على أرض سيناء تخفق بالعزة والكرامة الوطنية.