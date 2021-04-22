توريد 8644 طنا و660 كيلو أقماح بـ 20 موقعا بكفر الشيخ.. صور

صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، بأن 20 موقعا فى قرى ومدن المحافظة تسلمت 8644 طناً و660 كيلو أقماح، حتى صباح اليوم، الخميس، مؤكداً أن الـ20 موقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.
وأضاف الهابط ، أن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، فتم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.
جانب من استلام القمح
جانب من التعرف على درجة النقاوة
سحب عينة من الاقماح للتعرف على نوعية الجودة
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