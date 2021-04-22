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تفاصيل عودة الطفل كريم لأحضان أسرته بعد غياب 4 سنوات بالمنيا.. صور وفيديو

الخميس، 22 أبريل 2021 07:00 م
تفاصيل عودة الطفل كريم لأحضان أسرته بعد غياب 4 سنوات بالمنيا.. صور وفيديو عودة الطفل كريم لأحضان أسرته
المنيا - حسن عبد الغفار

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا عن عوده الطفل كريم محمد سعيد الذى كان قد تغيب عن أسرته منذ 4 سنوات حتى عاد إلى أحضانهم من جديد.

عودة-الطفل-كريم-لأحضان-أسرته-(4)

وقال محمد سعيد والد الطفل، ويبلغ من العمر 38 عاما من الجيزة، إن كريم لم يكن يتجاوز 7 سنوات عندما فقدناه، وكانت لحظة فقدانه من أصعب اللحظات فى حياتى، كنت أبحث عنه فى كل مكان، ولكن دون جدوى، وهذا كان أصعب الأمور التى واجهتها فى حياتى".

عودة-الطفل-كريم-لأحضان-أسرته-(1)

وأضاف: "قمت بتحرير محضر تغيب لنجلى، فى الوقت الذى كان أقاربى يقومون بنشر صوره على صفحات التواصل الاجتماعى، حتى علمنا أن كريم يوجد داخل جمعية الشروق للتنمية الثقافية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وعندما رجعنا إلى الجمعية أكدوا لنا أن كريم هو موجود لديهم بالفعل".

عودة-الطفل-كريم-لأحضان-أسرته-(2)

وتابع قائلا: "حضرنا إلى الجمعية لاستلام كريم وتلك كانت أصعب لحظة عشتها فى حياتى، عندما حضنت ابنى من جديد مرة ثانية بعد غياب أربع سنوات"، موضحًأ: "نجلى تغيب عن البيت وركب القطار وذهب إلى الجنوب، وكانت محطته فى قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط، وكان من حظه أن الأمن عثر عليه وأحضره إلى الجمعية".

عودة-الطفل-كريم-لأحضان-أسرته-(5)
 

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اخبار المنيا

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