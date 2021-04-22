تركيب أجهزة قياس ومراقبة منسوب النيل بمحطات مياه الشرب فى سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من تركيب 5 أجهزة قياس ومراقبة منسوب مياه النيل بمأخذ محطات مياه الشرب السطحية بنيدة وسوهاج غرب والبلينا وشطورة والسكساكا، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف فى بيان له ، أن تلك الأجهزة تساعد في التعرف على منسوب مياه النيل بماخذ محطات المياه السطحية لتشغيل طلمبات المأخذ وفقاً للمنسوب المناسب بنهر النيل لتوفير كميات المياه المناسبة من خلال المحطات السطحية أو المحطات البديلة في حالة انخفاض المنسوب عن مستوى مأخذ المحطات السطحية.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن تلك الأجهزة تبلغ تكلفتها 380 ألف جنيه وتعمل بنظام الهيدروستاتيك وتحتوى على وحدة تحكم وشاشة ومودم لنقل البيانات والرسائل الخاصة بنظام التشغيل.



تركيب أجهزة قياس ومراقبة منسوب مياه النيل (1)



تركيب أجهزة قياس ومراقبة منسوب مياه النيل (2)



تركيب أجهزة قياس ومراقبة منسوب مياه النيل (3)