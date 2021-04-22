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تحريات المباحث: نقاش وراء مقتل صاحب كشك حرقا فى حلوان

الخميس، 22 أبريل 2021 12:00 ص
تحريات المباحث: نقاش وراء مقتل صاحب كشك حرقا فى حلوان مديرية أمن القاهرة - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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كشفت تحريات المباحث فى واقعة مقتل صاحب كشك بحلوان، أن وراء الواقعة نقاش نشبت بينه وبين المجنى عليه مشادة كلامية، بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام على إثرها المتهم بإشعال النيران في المجنى عليه، فسقط على الأرض مفارقا الحياة، وفر المتهم هارباً.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على نقاش أشعل النيران في صاحب كشك، ما أسفر عن مصرعه فى الحال، بسبب خلافات بينهما فى مدينة حلوان.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال صاحب كشك، جثة هامدة إثر إصابته بحروق في أنحاء متفرقة من الجسد، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطه فى أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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