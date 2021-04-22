بنى سويف توضح حقيقة فيديو متداول عن جودة مياه الشرب بقرية الفقاعى

أوضحت محافظة بني سويف بشأن فيديو تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص شكوى من سوء جودة مياه الشرب بأحد منازل قرية الفقاعي بمركز ببا ، حيث كلف على الفور الدكتور محمد هاني غنيم مسئولي الوحدة المحلية باصطحاب المختصين من شركة المياه والصرف الصحي لبحث المشكلة على الطبيعة وسرعة اتخاذ اللازم.

وانتقلت لجنة فنية على الفور إلى القرية "موقع الشكوى للفحص على الطبيعة "، وتم الدفع بفريق الصيانة بشركة مياه الشرب ، وبالمعاينة تبين أنه لا يوجد بالقرية أية مشكلة بالمياه ، وتم أخذ عينة من أماكن متفرقة بالمنطقة وبتحليلها تبين أنها سليمة ومطابقة للمواصفات.

وبالانتقال إلى منزل المواطن صلاح ربيع جابر "صاحب الفيديو المتداول" تبين أن المنزل قديم مهجور وغير مسكون، وأن خط المياه موصل على وصلة مياه منزلية حديد قديمة " داخل المنزل " 1/2 بوصة متهالكة ومليئة بالصدأ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات والصيانة لحين قيام المواطن بتغيير التوصيلة من حديد لبلاستيك.

وفي نفس السياق عبر بعض أهالي القرية على صفحاتهم الشخصية "على فيس بوك " عن شكرهم للتحرك السريع من أجهزة المحافظة المعنية حيال أية مشكلة قد تطرأ على مستوى الخدمات ، ومؤكدين على أنهم لم يتقدموا بأية شكاوى بشأن جودة المياه بالقرية بشكل عام.