بروكسل تستضيف قمة لقادة الناتو فى 14 يونيو المقبل

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أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج أن قمة لقادة دول الحلف ستعقد في يونيو المقبل في بلجيكا.

وقال ستولتنبرج وفقا لراديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، "يسعدني إعلان إقامة القمة القادمة لقادة الناتو في 14 يونيو 2021 في بروكسل".

وأضاف "لدينا أجندة واقعية وتطلعية لتعزيز تحالفنا عبر الأطلسي، والتعامل مع تحديات اليوم والغد".. موضحا أن جدول أعمال القمة يتضمن التهديدات الإرهابية والهجمات الإلكترونية وتأثير تغير المناخ على الأمن وقضايا أخرى.

وأفادت القناة بأن هذه القمة ستكون الأولى التي يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

يذكر أن آخر قمة لحلف الناتو عقدت في ديسمبر عام 2019.