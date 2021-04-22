اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بروكسل تستضيف قمة لقادة الناتو فى 14 يونيو المقبل

الخميس، 22 أبريل 2021 01:00 م
بروكسل تستضيف قمة لقادة الناتو فى 14 يونيو المقبل حلف الناتو - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج أن قمة لقادة دول الحلف ستعقد في يونيو المقبل في بلجيكا.
 
وقال ستولتنبرج وفقا لراديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، "يسعدني إعلان إقامة القمة القادمة لقادة الناتو في 14 يونيو 2021 في بروكسل".
 
وأضاف "لدينا أجندة واقعية وتطلعية لتعزيز تحالفنا عبر الأطلسي، والتعامل مع تحديات اليوم والغد".. موضحا أن جدول أعمال القمة يتضمن التهديدات الإرهابية والهجمات الإلكترونية وتأثير تغير المناخ على الأمن وقضايا أخرى.
 
وأفادت القناة بأن هذه القمة ستكون الأولى التي يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
 
يذكر أن آخر قمة لحلف الناتو عقدت في ديسمبر عام 2019.

حلف شمال الأطلسي

الناتو

بلجيكا

بروكسل

بايدن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة