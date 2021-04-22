بايدن: نحقق تقدمًا مذهلاً فى التغلب على كورونا وإعادة البناء ستكون أفضل

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن الخطة التى وضعتها ادارته لمواجهة أزمة فيروس كورونا تحقق نجاحا كبيرا فى مواجهة الوباء، إلا أنه لا يمكن إعادة البناء بنفس الطريقة التي كانت تسير بها الولايات المتحدة قبل تفشي الجائحة، مطالبا بالعمل على اعادة البناء بشكل أفضل يتناسب مع الوضع الحالي.

وغرد الرئيس جو بايدن، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "نحن نحقق تقدمًا مذهلاً عندما يتعلق الأمر بالتغلب على COVID-19. لكن في هذه اللحظة ، لا يمكننا إعادة البناء بالطريقة التي كانت عليها قبل الوباء - علينا إعادة البناء بشكل أفضل. وهذا بالضبط ما تفعله خطة الوظائف الأمريكية".



حساب بايدن على تويتر

وكان الرئيس الامريكي جو بايدن، أعلن أنه اعتبارا من يوم 19 ابريل كل أمريكى مؤهل لتلقى لقاح فيروس كورونا، مطالبا الجميع بالحصول على اللقاحات من أجل حماية أنفسهم وذويهم وعائلاتهم من عدوى كورونا، وغرد على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "اعتبارًا من يوم 19 ابريل، كل أمريكي مؤهل لتلقي لقاح COVID-19. لنفسك ولجيرانك ولعائلتك - من فضلك ، احصل على لقاحك".

واحتفى الرئيس الأمريكى جو بايدن، بالتقدم الذى تحرزه خطة التطعيمات ومنح لقاحات فيروس كورونا للأمريكيين، قائلا: "دليل على أنه لا يوجد شىء لا تستطيع أمريكا تحقيقه عندما تعمل معا"، وقال جو بايدن: "إن تقدمنا ​​فى التطعيمات دليل على أنه لا يوجد شيء لا تستطيع أمريكا تحقيقه عندما نفعل ذلك معًا".

وكان بايدن قد قال سابقا أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 150 مليون جرعة لقاح منذ توليه منصبه فى يناير، مشيرا فى كلمة فى البيت الأبيض حول جهود إدارته لتوزيع لقاحات فيروس كورونا فى جميع أنحاء البلاد، "، عبرنا 150 مليون جرعة فى 75 يومًا، أول 75 يومًا من إدارتي".