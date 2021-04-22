النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يمنع أي رئيس من فرض حظر السفر على أساس الدين

(أ.ش.أ)

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يحد من قدرة أي رئيس للولايات المتحدة على فرض حظر السفر على أساس الدين، وهي خطوة رحب بها المدافعون عن الحقوق المدنية باعتبارها "خطوة كبيرة إلى الأمام".

وتمت الموافقة على مشروع القانون، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، بأغلبية ٢١٨ صوتا مقابل ٢٠٨، ولا بد أن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكي على هذا التشريع حتى يصبح قانونا.

ويأتي التشريع، المعروف بشكل غير رسمي باسم قانون عدم الحظر، ردا على "حظر المسلمين" المثير للجدل الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب والذي منع مواطنين عدة دول ذات أغلبية مسلمة من السفر إلى الولايات المتحدة.

وكانت إحدى خطوات ترامب الأولى حظر دخول الولايات المتحدة للمسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، مما أثار غضبا دوليا ومعارك قضائية محلية.

لكن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ألغى القرار بعد ساعات من توليه منصبه، مما مكن العديد من أفراد العائلات في الشرق الأوسط من زيارة أقاربهم لأول مرة منذ أربع سنوات.