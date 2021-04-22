المديريات التعليمية تنتهى من وضع أسئلة الامتحان المجمع لصفوف النقل

كتب محمود طه حسين

انتهت المديريات والإدارات التعليمية من وضع أسئلة الامتحانات المجمعة لصفوف النقل استعدادا للامتحانات التى تنطلق الأسبوع المقبل، حيث أكد محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه تم وضع أسئلة الاختبارات المجمعة لصفوف النقل وتجهيزها استعدادا للامتحان، موضحا أن الأسئلة بنفس مواصفات امتحانات الفصل الدراسى الأول وامتحان مارس الماضى، والأسئلة من منهج شهر أبريل فقط، حيث تم الالتزام بالمقررات الدراسية التى تم الإعلان عنها من قبل الوزارة.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات للأولياء الأمور والطلاب فإن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى وكذلك الأول والثانى الثانوى سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف فى الأسبوع المقبل فى أيام 26 و27 و28 أبريل بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وحذر وزير التربية والتعليم من بعض المواقع على السوشيال ميديا لأنها السبب الرئيسى فى البلبلة "ولا تعلم شيئا كمًا تدعى"، مؤكدا أن امتحانات أبريل فى موعدها، مشددا "أرجوكم لا تسمعوا إلى موقع أو أى شخص سوى موقع الوزارة على الإنترنت أو فيس بوك وصفحتى هذه".

وتابع الوزير: إن كل هذه الشائعات من صنيعة المغرضين الذين يحاولون إثارة حالة من الاحتقان رغم إننا لم نقل شيئا من هذا ونوفر البيانات الكاملة دائما، وبالتالى أتمنى ألا تلتفتوا إليها وأن تعلموا أن الخبر الأكيد من المصادر الرسمية وهذا مجرد مثال واحد ويوجد مثله المئات من المغرضين والمدعين بالباطل على فيس بوك وتويتر وواتس آب.