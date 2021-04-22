وذكر مسئولون فى السفارة الصينية، فى تصريح نقلته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية اليوم الخميس، أن جميع موظفى السفارة الصينية فى باكستان فى أمان، موضحين أن العبوة الناسفة (التى تم زرعها فى سيارة بجراج الفندق الذى يقيم فيه السفير الصينى لدى باكستان ودبلوماسيين صينيين آخرين) انفجرت قبل دقائق من عودة أفراد البعثة إلى الفندق فى كويتا.

وكشفت التحقيقات الأولية للشرطة الباكستانية أن العبوة الناسفة زرعت فى سيارة كانت متوقفة فى منطقة وقوف السيارات بالفندق، وكان الانفجار يستهدف سيارة تقل ضابط شرطة كبيرا، فيما أعلنت حركة "طالبان الباكستانية" مسؤوليتها عن الانفجار.