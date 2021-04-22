اليوم السابع
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الرئيس الجزائرى يقرر مد مهلة الترشح للانتخابات التشريعية حتى الثلاثاء

الخميس، 22 أبريل 2021 03:56 م
الرئيس الجزائرى يقرر مد مهلة الترشح للانتخابات التشريعية حتى الثلاثاء الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسومًا رئاسيًا يقضي بمد مهلة الترشح للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو القادم لمدة 5 أيام.
وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان اليوم الخميس "أنه بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء، وقع الرئيس تبون أمرًا يعدل ويتمم الأمر رقم 01 – 21 المؤرخ في 10 مارس الماضي والمتضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات يقضي بتمديد أجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو لمدة 5 أيام".
وأضاف البيان أنه بذلك المرسوم سيصبح آخر موعد لتقديم أوراق الترشح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 أبريل الجاري بدلا من اليوم.


الجزائر

عبد المجيد تبون

الانتخابات التشريعية بالجزائر

الرئاسة الجزائرية

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