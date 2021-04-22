اليوم السابع
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"الجيزاوى" يكلف مصطفى القاضى بتسيير أعمال عمادة كلية طب بنها

الخميس، 22 أبريل 2021 03:44 م
"الجيزاوى" يكلف مصطفى القاضى بتسيير أعمال عمادة كلية طب بنها الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، قرارا بتكليف الدكتور مصطفي سليمان القاضي الأستاذ بقسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي بتسيير أعمال عمادة كلية الطب البشري ببنها.

وكان عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، افتتحا أعمال تطوير عددا من الأقسام العلاجية والوحدات الطبية بمستشفى بنها الجامعى بتكلفة 38 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والأجهزة الطبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى القاضى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة.

وتتضمت الجولة افتتاح أعمال تطوير وتحديث العناية المركزة ، والمرحلة الثانية لوحدة غسيل كلى ( كبار) سعة 40 سريرا، ووحدة غسيل كلى ( أطفال) سعة 25 سريرا، كما تم افتتاح أعمال تطوير محطات الغازات الطبية " الشفط والهواء " ووحدة مناظير الجهاز الهضمى والقنوات المرارية، بالإضافة إلى افتتاح منظومة الدفاع المدنى والحريق الجديدة بالمستشفى الجامعي.

واستمع محافظ القليوبية والقائم بأعمال رئيس جامعة بنها إلى شرح من عميد كلية الطب والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية حول الوحدات الجديدة والأجهزة الطبية بها وما تقدمه من خدمات للمرضى المترددين على مستشفيات بنها الجامعية من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأشاد الهجان، خلال الجولة بأعمال التطوير التى شهدتها مستشفى بنها الجامعى، خلال الفترة الماضية والتى شملت عدد كبير من الأقسام الطبية لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى، مؤكدا تقديم كل الدعم لجامعة بنها لأداء رسالتها العلمية والخدمية لأهالى القليوبية لما تمتلكه من خبرات علمية وبنية تحتية قوية.

من جانبه، أكد الدكتور "الجيزاوى"، حرص ادارة الجامعة على دعم دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءا من دورها المجتمعى حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمى من خلال تقديم أفضل خدمة طبية لائقة للمرضى وأهالينا المترددين على المستشفى فى المحافظة والمحافظات المجاورة.


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